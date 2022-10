Suite à un ballon mal dégagé, c’est même Hannut qui prend les devants suite à un envoi exceptionnel signé Marc Crotteux, des 25 mètres.

"Encore une fois, on fait un début de partie très honorable mais on ne marque pas, pestait Tony Niro, le coach aubelois. A 1-0, nous aurions dû obtenir un penalty mais l’arbitre n’a pas désiré le siffler. On rentre à la pause, menés au score, alors que le marquoir aurait dû afficher 0-1 ou 1-2."

À la reprise, les Aubelois réclameront encore en vain un penalty et obtiendront quelques opportunités pour égaliser mais c’est encore Hannut qui frappera en contre.

"Sur leur seule occasion, leur attaquant file au but et fait 2-0, seul face à notre gardien Beckers, racontait Tony Niro, le mentor des Siropiers. C’est très frustrant car nous avons réalisé un bon match. Le problème reste le même, nous manquons d’efficacité dans le rectangle adverse, on ne marque pas alors qu’on se crée des occasions pour le faire. L’attaquant hannutois Kévin Cossalter m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’il ne me manquait qu’un buteur, je lui ai répondu qu’il n’y avait pas de mercato pour nous. Nous sommes solides jusqu’aux 16 mètres adverses, on a marqué 5 buts en 11 rencontres et je ne peux pourtant rien reprocher à mon groupe. On va continuer à travailler pour que nos attaquants retrouvent la confiance et le chemin des filets."

En attendant, Aubel possède bien la pire attaque de la P1 et reste scotché dans le bas du classement.

Hannut 2 – Aubel 0

Arbitre: M. EL Aayachi Agarbi.

Cartes jaunes: Lo Presti, Proix, Drèze ; Ernst.

Buts: Crotteux (1-0, 25e), Formica (2-0, 75e).

HANNUT: Racz, Cwynar, Proix (85e Berrafato), Spadaro, Crotteux, Formica (87e Missé Missé), Drèze (91e Mentese), Henrot, Pasteels, Lo Presti (76e Pere), Cossalter.

AUBEL: Beckers, Lahaye (72e Pauporte), Colling, Diallo, Y. Charef, Remacle (83e Willem), A. Charef, Ernst, Spits, Manteca (66e Temsamani), Niro.