Pour quelles raisons ? Par un manque d’efficacité, notamment en première période, via Boulton à deux reprises puis Schenk. Dominateurs du premier acte, les Mosans ont aussi hérité de l’opportunité la plus dangereuse en deuxième quand Jaa a dû se détendre afin de détourner une reprise de la tête de Schenk.

Ce point acquis face au leader est mérité. D’autant plus que les Liégeois ont évolué en infériorité numérique durant toute la seconde mi-temps, Pezzin ayant été renvoyé aux vestiaires juste avant la pause. "Mon sentiment est mitigé", notait Benoît Waucomont. "D’une part, on n’a pas réussi à faire chuter Marloie pour la première fois de la saison. D’autre part, l’équipe a répondu au rendez-vous. Je ressens beaucoup de fierté, le groupe ayant réussi à tenir le niveau de l’adversaire. Ondoit retenir beaucoup de satisfaction de notre prestation, mais j’ai vu de la déception sur les visages des joueurs à leur rentrée aux vestiaires."

En effet, même à dix contre onze, on n’a jamais senti les Richellois en panique. Rausin n’a eu que des ballons aériens bien négociés, seule une frappe de Mohimont aurait pu (dû) terminer sa course au fond de ses filets. "Pour la première fois de la saison, un de nos joueurs a été exclu et, pour la première fois, on va devoir faire face à des suspensions (Schenk, Pezzin et Thomas, NDLR). C’est bien d’être de temps en temps dans le dur, cela raffermit l’esprit de groupe et la solidarité. Pour l’avenir, on peut se baser sur ce que le groupe a affiché comme valeurs ce dimanche."

En y ajoutant juste un soupçon de concrétisation afin d’achever le travail…

Richelle 0 – Marloie 0

Arbitre: M. Pottier.

Cartes jaunes: Schenk, Mohimont, Diallo, Thomas, Gaziaux.

Carte rouge: 45e Pezzin (2j.).

RICHELLE: Rausin ; Leroy, B. Halleux, Simon, Pezzin ; Thys, Lanckhor (74e Diallo) ; Thomas (56e Weber), Custinne, Boulton (89e Velegan) ; Schenk (80e Romero-Cervera).

MARLOIE: Jaa ; Gaziaux, Collard (85e Hanneuse), Devresse, Martinet ; Micha, Letecheur (63e Mayanga), Dehon (46e Paquay), Mohimont, Dessart ; Jacquemart (80e Hébette).