Raeren-Eynatten aurait pu (et même dû) plier le match en 15 minutes

Si la machine est donc relancée d’un point de vue comptable, tout est encore loin d’être parfait pour les Germanophones, surtout devant le but. Contre une équipe de Durbuy qui jouera plus que probablement le maintien jusqu’au bout, Raeren-Eynatten aurait en effet dû prendre le large au marquoir bien plus rapidement. Car dans la foulée de l’ouverture du score très rapide de Klauser sur penalty, les Jaune et Noir se sont créé une multitude d’occasions (dont deux énormes pour Théo Gaillard) sans pour autant creuser l’écart.

Il fallait attendre l’entame de la seconde période pour enfin voir Klauser doubler la mise. "On doit mener 5-0 à la pause" reconnaît Éric Vandebon. "Au total de la rencontre, mon T2 a pris note de 12 occasions franches de but. Et au lieu de se mettre à l’abri, on joue à se faire peur." Sur pratiquement leur seule occasion du match, les visiteurs allaient ainsi réduire l’écart à 20 minutes de la fin.

Heureusement pour les Frontaliers, Bong faisait 3-1 de la tête dans la foulée et évitait ainsi à son équipe une fin de partie stressante. "Si la confiance revient dans le groupe, ça va aller tout seul. On va donc travailler à ça" conclut le coach raerenois.

Raeren-Eynatten 3 – Durbuy 1

Arbitre: M. Urbain

Cartes jaunes: Piron ; Kanouté, Rodrigues, Ntalagana

Buts: Klauser (1-0 sur pen., 4e ; 2-0, 50e), Rodrigues (2-1, 68e), Bong (3-1, 70e)

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Di Nicola, Bonnechère, Bernard, Stoffels, Klauser, Bissen, Akdim (57e C. Evertz), Piron (66e Bong), Gaillard (79e Pousset), Lauffs

DURBUY: Zalli, Lumbila Tabu, Kiwobo, Da Silva, Turhan, Ntalagana, Kanouté, Vaz Moniz, Batantou (69e Bouyaalan), Rodrigues, Lumbaki