Première réussie pour Cédric De Cecco au rallye de Jalhay (photos)

Après l’abandon rapide du Luxembourgeois Fernandes, premier leader, parti à la faute dès la quatrième spéciale, Cédric De Cecco prenait le relais pour imposer la Citroën C3 qu’il pilotera dans une semaine au mondial des sports automobiles en Italie.

"Nous avons pris ce rallye comme une grande séance d’essais avec une auto qui était déjà en configuration pour la prochaine épreuve. Je disputais Jalhay pour la première fois, c’est un très beau rallye."

Derrière, la lutte pour le podium fut d’autant plus indécise qu’en plus d’un parcours piégeux, la pluie s’invitait pour la dernière boucle avec pour principale victime Arnaud Dedouaire qui se battait alors pour le podium. Celui-ci était complété par Mazuin-Fernandez (Skoda Fabia) et d’abord le Thimistérien John Wartique (Ford Fiesta R5), finalement déclassé pour assistance illicite. Tout profit pour Jérôme Simar et Guy Adans (Skoda Fabia), les spécialistes jalhaytois qui, non contents de prendre la troisième place, achevaient leur course à domicile par deux meilleurs temps.

"C’est fou, après autant d’années, j’ai encore appris ce week-end tout en assurant le spectacle, même si Guy m’a demandé de me calmer dans la dernière boucle pour assurer ce magnifique résultat", commentait tout sourire le pilote. Pierre Hubin qui découvrait le pilotage d’une Rally2 associé à Andy Mawet, se classait quatrième.

"C’était encore mieux que ce que j’avais espéré", reconnaissait-il. "Développée pour la compétition, cette Citroën C3 est vraiment impressionnante par rapport à la Mitsubishi qui était une voiture de route adaptée pour la course."

Enfin, on retiendra encore la victoire de Blaise-Soret (Opel Corsa) dans les Divisions 1 à 3.

Francis Lejeune range définitivement son casque

Le Rechaintois Francis Lejeune fait un pas de côté. «Trop de stress, ce n’est plus pour moi.» ©L.P.R.Photography

Il fait partie des figures qui ont marqué le rallye dans notre région et bien au-delà. Il, c’est Francis Lejeune, connu pour son sens du spectacle en spéciale. C’est que l’homme à la réputation d’être généreux dans l’effort au volant, toujours, de très belles autos. Comme ce dimanche encore à Jalhay avec sa Porsche 997 GT3. Et pourtant, il faudra dorénavant s’y faire, le Rechaintois y a pris son dernier départ. "À l’aube de mes soixante ans (il les aura dans quelques jours) , si j’aime toujours autant rouler, je ne suis plus motivé. Tout ce qui tourne autour comme la préparation d’un rallye engendre trop de stress, ce n’est plus pour moi."

À n’en pas douter, ils seront nombreux à regretter son choix, à commencer par les plus anciens qui n’ont pas oublié ce jeune homme qui dès son premier rallye en avait surpris plus d’un avec sa Ford Escort. "C’était il y a quarante ans, au rallye du Santa Fé à Chaineux."

Adepte des propulsions qu’il faisait "aller" comme pas possible, il décidait pourtant d’un premier break. "Je suis resté treize ans sans rouler avant de revenir avec une BMW, puis une Porsche."

Ces dernières saisons, Francis Lejeune, c’était aussi fait plus rare en spéciales. "Si l’on excepte une journée à Spa, cela faisait trois ans que je n’avais pu disputer un rallye complet. C’est peu dire que je manque de roulage. De plus, pour cette dernière course, je voulais participer avec ma fille Maïté qui m’a toujours suivi dans mes délires. Même si elle n’avait jamais lu les notes, elle s’est très bien débrouillée, et ce n’était pourtant pas facile. Ce fut vraiment très chouette de partager cela avec elle."

D’autant qu’ils ont rejoint l’arrivée avec un dernier Top 10. Mais que va faire Francis Lejeune après avoir tiré sa révérence ? "J’irais voir les autres rouler ", sourit-il.

Le rendez-vous est déjà pris pour le Spa Rally.

Historic

Le plateau réservé aux voitures historiques était bien fourni cette année avec une trentaine de voitures au départ, l’occasion de saluer une victoire d’un enfant du village avec Sergio Pezetti qui a imposé sa Peugeot 205 devant la Lancia Beta Monte Carlo de Jean-Pierre Van de Wauwer, jalhaytois d’adoption depuis peu.

Spectateurs

Une fois de plus, le JMC Rally a fait recette, les spectateurs étant très nombreux, tant le long des différentes étapes spéciales que lors des assistances installées au centre de Jalhay.