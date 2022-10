Évolution du score: 10e: 25-23, 20e: 44-50 (19-27), 30e : 61-70 (17-20), 40e : 86-92 (25-22).

RBC PEPINSTER: Halkin 4, Pirson 2, Maucourant 9, Francoeur 29, Delsaute 7, Deblond 0, Nyssen 9, Wintgens 12, Hanus 3, Maréchal 11.

Une élimination en Coupe de Belgique suivie de quatre défaites consécutives en championnat, les mines étaient tristes après ce revers à domicile face à Flénu. "Cette fois, je suis moralement atteint", reconnaît Pascal Horrion, le coach de Pepinster. "Ce match, on doit le prendre à tous les coups. En défendant un peu mieux en première mi-temps et en commettant moins de pertes de balle."

Menés 44-50 au repos, les Pepins avaient effectivement trop encaissé face à un adversaire qui pouvait compter sur l’ex-joueur de D1, Giancaterino, pour faire le jeu. Maréchal et Wintgens avaient pourtant bien lancé leurs couleurs en s’imposant dans la raquette, Francoeur derrière la ligne des 6m75 participait à l’effort pour afficher 14-8 après cinq minutes de jeu. Mons ne restait pas sans réaction pour revenir dans le coup en fin de premier acte (25-23). Mais les Pepins repartaient de plus belle, Francoeur signait encore deux bombes pour mettre les siens à plus dix (13e: 36-26). Malheureusement, la fin de mi-temps tournait complètement en faveur des visiteurs (44-50) qui profitaient du déchet adverse. Et la pause ne permettait pas de stopper l’hémorragie, le score filait à 47-61 (24e) malgré un temps mort local. Pepinster avait repris ses esprits à la demi-heure (61-70) et parvenait à grappiller son retard pour même repasser devant (37e: 84-83) sur un trois points de Nyssen. Avant plusieurs occasions (gâchées) de faire mieux et un final qui offrait la victoire à Flénu.

"On avait travaillé la zone, cela a fini par payer même si on manquait un peu de dissuasion sur les pénétrations adverses", analyse Pascal Horrion. "La clé du match, c’est sans doute les 47 rebonds abandonnés à l’adversaire. Et puis, à nouveau, la peur de gagner en fin de partie."