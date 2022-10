Buts: D. Schyns (0-1, 15e), T. Pierre (1-1, 70e), J. Keller (2-1, 80e), M. Monville (3-1, 85e).

Bellevaux retrouve la victoire pour la première d’Éric Van Rentergheme comme T1: "Je reprends un groupe réduit, avec beaucoup de blessés mais quelle super mentalité."

En face, Jalhay B a résisté comme il a pu. "On a bien tenu mais ils ont fait la différence avec leurs qualités", reconnaît le gardien visiteur, Dorian Kaiser.

Amblève B 1 – Franchimont B 3

Buts: F. Kesseler (1-0, 8e), J. Kohnenmergen csc. (1-1, 25e), R. Govaert (1-2, 75e), D. Heinen csc. (1-3, 80e).

Quatrième victoire de rang pour Franchimont B. "C’est une très bonne équipe de foot, reconnaît le coach d’Amblève B, Werner Zeimers. On a inscrit plus de buts qu’eux, mais pas dans le bon sens."

Son compère malmédien, Miguel Ruiz-Marin est satisfait de ses gars: "On essaye de faire mûrir les jeunes et de les discipliner et on voit les résultats".

Lontzen B 0 – Stavelot B 3

Buts: Y. Cougnet (0-1, 30e), S. Ziant (65e), D. Roufosse (0-3, 70e).

Mais où s’arrêtera donc Stavelot B ? Neuvième victoire d’affilée pour les gars de Michaël Ziant. "On savait que ce serait un match difficile", dit le T1 stavelotain. Mais notre victoire est largement méritée. "

Un point que ne partage pas le T1 adverse, Michaël Aussems. "On n’a pas vu la différence entre le premier et l’avant-dernier."

Malmedy B 1 – Spa B 2

Buts: D. Gonay sur pen. (0-1, 40e), M. Chanson (0-2, 60e), M. Dehez (1-2, 80e).

Grosse surprise à Mamedy B, battu par les Spadois. "C’est un jour sans, analyse le T2, Romain Vrancken qui a dirigé l’équipe en l’absence de Servet Sumer. C’est une claque qui arrive peut-être au bon moment."

Le joueur-coach spadois Maxime Chanson savourait quant à lui son magnifique lob de plus de 40 mètres.

Honsfeld B 3 – Heusy B 2

Buts: N. Keller (1-0, 10e), G. Thomas (1-1, 20e), A. Fabry (1-2, 80e), Y. Grün (2-2, 80e), R. Christoph (3-2, 85e).

Jean-Claude Léonard était frustré. "On ne doit jamais laisser la victoire nous échapper, regrette le T1 de Heusy B. À 1-2, il y a eu un petit t-relâchement qui nous a couté cher."

Son compère, Raymon Heiners reconnaît que "ça aurait pu finir par un 2-3, mais mon gardien a sorti quelques beaux arrêts."

Bullange 4 – Waimes-Faymonville B 2

Buts: A. Krupic (1-0 et 2-0, 5e et 44e), A. El Marnissi (1-2 et 2-2, 45e et 50e), G. Pirlet (3-2, 56e), A. Krupic (4-2, 70e).

Malgré la victoire, Raphaël Lognoul n’était pas content. "J’ai voulu donner du temps de jeu à certains, ils n’en ont pas profité, peste le coach de Bullange. Mais banc a finalement fait basculer le match."

Le coach adverse, Éric Heuse, était plutôt satisfait. "On a encore fait douter une équipe du top. Je vois mes joueurs progresser à chaque match."

Ster-Francorchamps B 6 – Chevron 2

Buts: R. Campione (1-0 et 2-0, 30e 33e), T. Trillet sur pen. (3-0, 55e), I. Calisgan (4-0 et 5-0, 65e 70e), J. Marnette (5-1,), A. Tournay (6-1, 80e), P. Strenon sur pen. (6-2, 88e).

Battu le week-end dernier par Stavelot B, Ster-Francorchamps B s’est bien repris. "On s’est remis en question et on a été aidés aussi par la P1", reconnaît le coach Maxime Brant.

"La carte rouge rapide mais logique de mon arrière-droit est un des tournants du match, mais pas le seul", regrette le T1, Sébastien Grosjean..