P4F : Cornesse B s’effondre face à Lambermont B, Raphael Van Acker hésite à rester entraîneur (photos)

« Je ne sais pas si je vais continuer le coaching »

Monsieur Andrien, l’arbitre de la partie, siffle la pause sur ce score d’un partout. "J’en ai marre, on passe du blanc au noir d’une mi-temps à l’autre. La première, on domine et la deuxième on s’effondre littéralement. Pour moi, le tournant du match c’est notre penalty raté. Cela fait deux semaines que je demande plus de motivation à mes gars, visiblement mon message ne passe pas. Je vais beaucoup réfléchir cette semaine et il n’est pas dit que je continuerai à la tête de l’équipe", enrage le coach de Cornesse B, Raphael Van Acker.

Le début de la seconde période voit les Lambermontois bien plus décidés que leurs adversaires. Il faut attendre la 60e minute pour que le score évolue à l’avantage des visiteurs. Hicham Kherchouch reçoit un bon ballon à l’entrée du grand rectangle et en profite pour faire mouche, c’est 1-2. La frustration s’installe et l’équipe de Cornesse B se voit réduite à dix après l’exclusion (2 jaunes à la suite) de Bryan Detaille pour rouspétance.

La fin du derby est sifflée sur ce score de 1-2 permettant à Lambermont de dépasser Cornesse B au classement. "Je suis super content de remporter ce derby qui me tenait à cœur. Mes choix commencent à payer, le groupe se forme petit à petit et c’est très positif", analyse le mentor Lambermontois Patrick Kosters.

Cornesse B 1 – Lambermont B 2

Arbitre: M.Andrien.

Carte rouge: Detaille (85e 2 j)

Cartes jaunes: Leonard, Thissen, Courdier, Kherchouch, El Harmouchi, Falzone.

Buts: Demal (1-0, 3e), Burnay (1-1, 13e), Kherchouch (1-2, 60e).

CORNESSE B: Donnay, Leonard, Thissen, Sastre, Lenz, Demal, Courdier (75e Bonaventure), Ropet (60e Sintzen), Detaille, Godart, Donnay (57e Halkin).

LAMBERMONT B: Gillet, Chaabane, Kherchouch, El Harmouchi, Burnay, Lamberty, Saddiki, Kosters (49e El-Hajjaji), Nalbou (85e Bah), Belflamme, Falzone (45e Huysmans).