But: Presti (1-0, 76e).

"Elle fait du bien à tout un club cette première victoire. On garde le zéro pour la première fois aussi. Je suis fier de mon équipe. C’est le moment de lancer notre saison", se réjouit le mentor minerois Gino Piol.

Dans le camp des Fromagers, ce n’est pas la joie dans les propos du T1 Ben Joly: "Nous faisons les mêmes matchs. On domine, on ne marque pas et on se fait punir sur un bête goal."

Battice 4 – Oupeye 1

Buts: Farssi (1-0, 41e), Niedziolka csc (2-0, 57e), Renard (2-1, 63e), Hougrand (3-1, 82e), Janssen (4-1, 84e).

"Cette victoire fait énormément de bien. Elle est plus grande dans les chiffres que dans la manière. Dans notre situation, les trois points sont importants", se réjouissent le coach batticien Benjamin Marechal.

Et. Dalhem 3 – Aubel B 0

Buts: Conraads (1-0, 61e), Henneton (2-0, 70e), Smits (3-0, 75e).

Carte rouge à l’Étoile Dalhem: Klein (47e directe).

Carte rouge à Aubel B: Lennertz (60e, directe).

"Après une belle première période, nous partons seul au but. Mon joueur est accroché et Dalhem prend rouge. Nous prenons ensuite une rouge par compensation je pense. On encaisse sur le coup franc qui suit. Après cela, on a perdu le fil du match", regrette le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Tilleur 1 – Warsage 1

Buts: Colpin (0-1, 63e), (1-1, 83e).

"C’était clairement notre meilleur rencontre de la saison. Je suis fier de mes gars dans l’engagement et dans la mentalité. Warsage méritait de gagner", souligne le tacticien warsagien Vivien Forthomme.

Rechain 0 – Olne 0

Dans un match sans arbitre, c’est le joueur de Rechain Axel Dumont qui a arbitré.

"Axel s’est bien débrouillé dans l’ensemble. Concernant le match, on rate tout ce que l’on veut en première période. Olne aurait même pu remporter trois points en fin de match", résume le technicien rechaintois Marc Ansion.

En face, le chef de meute olnois Boris Lambert était plus nuancé: "Ce n’est pas normal de ne pas avoir d’arbitre en P2. Le gamin ne s’est pas mal débrouillé, même c’est vraiment l’idéal. Rechain a eu des occasions, mais nous avons vraiment eu les vingt dernières minutes pour nous."