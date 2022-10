Évolution du score: 10e: 18-16, 20e : 33-34 (15-18), 30e : 51-48 (18-14), 40e : 67-55 (16-7).

THEUX BC: Lentz 2, Toussaint 0, Liégeois 14, Rondoz 11, Caro 6, Cawez 0, Klassen 13, Caubergh 10, Bousmanne 3, Pieffer 8.

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 22, Correa 4, Horevoets 3, Grégoire 6, Lejeune 2, Vauchel 11, Leduc 7.

Barbay et Massin toujours blessés, Theux empoche néanmoins le derby face à des Aubelois loin de démériter.

"Match assez moyen de notre part, on n’a pas su imposer notre rythme en première mi-temps", reconnaît Sébastien Hella, le coach theutois. "Notre adversaire était en manque de rotations, on se devait de mettre de l’intensité défensive pour pouvoir courir. Mais au lieu de ça, on a joué à son rythme et on a eu des difficultés sur la zone proposée par Aubel."

Les deux équipes étaient au coude à coude au repos (33-34). "Ce fut mieux en deuxième mi-temps, on a pris le dessus physiquement. Au final c’est une victoire importante pour nous."

Et une belle sortie pour Aubel B qui, sur papier, n’était pas favori.

"Très content de mon équipe qui a bataillé jusqu’au bout", apprécie Gauthier Liégeois, le coach aubelois. "Le score final ne reflète pas la physionomie du match car à trois minutes du terme c’était encore 60-55. Une rotation en plus ne nous aurait pas fait de tort. Nous n’étions que sept puisque Blaise était en formation et Dejardin en vacances."

Esneux St Louis UTD D 73 - Herve-Battice 74

Évolution du score: 10e: 26-20, 20e : 46-41 (20-21), 30e : 59-53 (13-12), 40e : 73-74 (14-21).

HERVE-BATTICE: Solot 20, Loupart 2, Bonni 9, Kariger 2, Mercennier 10, David 12, Linotte 6, Vanasch 13, Palm 0.

"Un vrai hold-up !", reconnaît Michel Derouaux, le coach de Herve-Battice qui va chercher un cinquième succès en championnat. "Après avoir été mené la plupart du match face à cette jeune talentueuse équipe, c’est un lancer franc rentré au buzzer par Florian David qui nous permet de nous imposer. On passe à côté de notre match défensivement face à cette surprenante équipe d’Esneux."