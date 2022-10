Out of Storck: Eupen se sépare de son entraîneur

Ce dimanche 23 octobre 2023, on apprend que l’AS Eupen a décidé de se séparer du coach allemand Bernd Storck.

Bernd Storck limogé, voici le communiqué officiel du club eupenois:

L’AS Eupen met fin à la collaboration avec son entraîneur principal Bernd Storck. Avec un bilan global de quatre victoires et dix défaites en 14 matchs, le club est arrivé à la conclusion qu’une nouvelle impulsion est nécessaire pour sortir l’équipe de la crise des résultats.

+++ LIRE AUSSI : Analyse | Bernd Storck et Eupen, les raisons d'un divorce inévitable +++

Le directeur général Christoph Henkel: " Il est clair que, comme toujours, de nombreux facteurs ont conduit à la situation actuelle, dont nous devons assumer collectivement la responsabilité, mais nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir de la stabilité dans notre jeu. Cette décision n’est pas facile à prendre, mais du point de vue du club, cette étape est nécessaire pour redonner à l’équipe plus de sécurité et de stabilité dans la lutte contre la relégation, dans une nouvelle constellation et avec une nouvelle approche. Le départ de l’entraîneur principal a également mis fin à la collaboration avec l’entraîneur adjoint Matyas Czuczi.

Andersen et Kohnen en intérim

La direction et le conseil d’administration de l’AS remercient expressément Bernd Storck ainsi que Matyas Czuczi pour le travail accompli et nous leur souhaitons à tous deux le meilleur pour l’avenir ".

Jusqu’à l’engagement d’un nouvel entraîneur en chef, les assistants actuels Kristoffer Andersen et Mario Kohnen assumeront la responsabilité et la direction sportive de l’équipe en tant qu’équipe d’entraîneurs.