Arbitre: M. Lucas.

Cartes jaunes: Van Den Ackerveken, Lufira, M. Hertveldt, Nzembele.

Buts: Perbet (0-1, 63e et 0-2, 74e) Panepinto (0-3, 90e).

NINOVE: B. Hertveldt, Kamneng, De Backer, Geenens, Lufira (71e Straetman), Bael (38e Grancea), M. Hertveldt, Tshimanga, Nzembele, L. Polizzi, Romero.

FC LIÈGE: Debaty ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio (60e Gendebien), Van Den Ackerveken, Mouhli, Reuten (85e Panepinto), Bruggeman, Perbet (81e Prudhomme), Mputu (46e Loemba).

Sur un centre anodin, le dernier rempart local lâchait le cuir, et Jérémy Perbet libérait les siens. Il doublait les chiffres suite à un centre de Mouchamps. Les Sang et Marine plantaient un troisième but à la dernière minute, renouant ainsi avec un succès qui les boudait depuis quelques semaines.

Francs Borains 1 – Visé 2

Arbitre: M. Krack.

Carte rouge: Donnez (85e).

Cartes jaunes: Bonemme, Lavie, Gilon, Grisez.

Buts: Mboyo (0-1, 9e), Cascio (0-2, 16e), Chevalier (1-2, 60e).

FRANCS BORAINS: Saussez, Donnez, Deschryver, Mohamed, Mpati, Itrak, Durieux (68e Sousa), Lavie, Lauwrensens (68e Grisez), Chevalier, Chaabi (84e Caufriez).

VISÉ: Mignon, M. Wilmots, R. Wilmots, Englebert, Bonemme, Omolo, Legear (77e Eninful), Cascio (77e Musset), El Harrak (89e Bangoura), Perseo (68e N’Guessan), Mboyo (46e Gilon).

Deuxième succès de rang pour les Visétois face à des équipes mieux classées qu’eux. En effet, après un but annulé très contesté par le camp local, Visé trouvait le chemin des filets à deux reprises en l’espace de sept minutes. "Notre début de rencontre a été fantastique avec deux buts à la clé, grâce à deux superbes contre-attaques qui nous ont donné un avantage certain. Puis, on a fermé la boutique", commentait le coach Bernard Smeets.