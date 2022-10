Malmedy, au petit trot dans le top 5 en battant Sprimont B (photos)

Peu avant l’heure de jeu, Crosset passait près du 3-0 que l’assistance malmédienne attendait, mais son envoi était sauvé à même la ligne par Carrea. Malgré la montée au jeu de sang frais offensif côté local, le score ne bougeait plus. C’est même Sprimont qui était proche de sauver l’honneur en toute fin de partie via le remuant Gonzalez. Il perdait cependant son face-à-face avec Hagemann. "On aurait pu se faire plaisir offensivement et finalement, on est plus proche du 2-1, reconnaissait le technicien malmédien" Sela "Deniz. En face Sprimont a joué avec ses armes, uniquement avec des joueurs nés en 2000 ou après (NDLR: Seul Gaspar est né en 1995). Je leur dis bravo."

Côté visiteur, le coach Faustino Garcia restait plutôt positif. "Malmedy a su profiter de nos erreurs en première mi-temps, où on est complètement passé à côté. On a ensuite essayé de renverser le match, mais on n’a pas su profiter de leurs erreurs à eux. Les Malmédiens méritent leur victoire. Ils ont été plus sereins, plus déterminés. On a eu un petit sursaut mais pas celui qui était attendu. On va continuer à bosser."

Malmedy 2 – Sprimont B 0

Arbitre: M. Joskin.

Cartes jaunes: Custinne, Dupont ; Modica, Fassotte.

Buts: Custinne (1-0, 6e), Samray (2-0, 24e).

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Simon (74e Mathonet), Bucak, Denis (46e Dupont), Custinne, Q. Jacob (63e Kivrak), Vicqueray (63e Geelen), Crosset.

SPRIMONT B: Librici, Rasquin (79e Rindone), Carrea, Gaspar, Champagne (67e Ledda), Fassotte, Ruiz (46e Ipanga), Allarassem (46e Cugnon), Nelissen, Modica, Gonzalez.