Le petit poucet heusytois a fait tomber l’ogre verviétois (photos)

"On connaît les qualités techniques de Verviers et on avait donc mis en place un pressing haut afin de les empêcher de jouer", explique le T1 heusytois Jessy Dionisio. "Notre prestation est dans la continuité des trois dernières semaines, à la différence qu’on a cette fois concrétisé. Pendant les deux petits moments que Verviers a eus, on a su faire le gros dos. L’état d’esprit a été très bon. C’est un match qui tenait à cœur à notre comité et cette victoire est aussi pour eux."

De retour des vestiaires, les Lainiers, via Sy, sont les premiers à alerter Brixhe qui se montre vigilant. Benats lui répond mais son coup franc termine cette fois sur le piquet. Après des tentatives infructueuses de Ben Sellam et Deraoui, c’est Ritrovato qui tue tout suspense en prolongeant une tête de Kuavita joliment déviée par Perazzelli (3-0). Heusy n’avait plus gagné depuis le 17 septembre et renoue ainsi avec la victoire.

"Pour moi, on n’a pas existé dans ce match", estime le T1 verviétois Gabriel de Luca. "On prend deux buts sur phases arrêtées puis on n’a pas de réaction. On s’est regardé jouer et c’est problématique contre une équipe qui en veut. On ne va pas dire que l’état d’esprit affiché n’était pas bon, il était tout simplement absent. J’ai vu une équipe amorphe, presque résignée, incapable de montrer qu’elle pouvait renverser le match. On peut être battu, mais en donnant le maximum sur le terrain. Plus que la déception, c’est la frustration qui domine."

En bref

Les Offerman’s absents

Fait assez rare, il n’y avait aucun Offerman dans le groupe heusytois. Si Arnaud et Vincent étaient blessés, Florent purgeait une suspension pour abus de cartes jaunes.

Première défaite en déplacement pour Verviers

À part un nul à Trois-Ponts, Verviers avait tout gagné en déplacement jusqu’à présent. Leur belle série s’arrête à Heusy.

Heusy 3 – RCS Verviers 0

Arbitre: M. Chouffart

Cartes jaunes: Chauveheid ; D. Camara

Buts: Qualizza (1-0, 7e), Benaets (2-0, 27e), Ritrovato (3-0, 83e)

HEUSY: Brixhe, Ahrika, Nalbou, Blondiaux, Willems, Ritrovato, Qualizza (71e Chandelle), Benaets (87e S. Lejeune), Lolos (85e R. Lejeune), Kuavita, Micco (56e Chauveheid)

RCS VERVIERS: Perazzelli, Oluoch, Arakaza, Diederen, M. Camara (71e Jérosme), Bourhaba (79e Nagui), Sy, Mejdoubi (46e Machiroux), D. Camara, Ben Sellam, Abid (56e Deraoui)