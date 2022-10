Doublés de Rogister et Hanssen lors d’un Saint-Vith – Elsaute B supérieur à la P3 (vidéo et photos)

"La première période était cadenassée des deux côtés, expliquait Dejan Botic, le coach étoilé. Notre plan de jeu défensif fonctionnait comme prévu mais nous n’étions pas assez justes dans les transitions vers l’avant. On a su parfois être plus précis après la 20e et le 0-1 est tombé."

"Leur gardien les a gardés dans ce match, précisait Thierry Polis, l’entraîneur saint-vithois. Il sort des arrêts déterminants, on touche la barre et ils font 0-1 sur un contre heureux."

Des Elsautois pas assommés

La seconde armure reprend avec la blessure de Hoffmann, commotionné après avoir reçu un ballon à bout portant en pleine tête. Il sera remplacé par un Mulkin à la base des deux buts de son équipe.

À la 54e, Diané a le 0-2 au bout du pied mais il manque le cadre de peu. Dans la foulée, Anthony Rogister égalise d’une frappe déviée par son homonyme, Dorian Rogister. Les Elsautois ne sont pas assommés, bien lancés en profondeur, Hanssen fait 1-2. Le 2-2 est encore signé Rogister, ce match peut tomber d’un côté comme de l’autre. D’Acquisto est (étrangement) signalé hors-jeu alors qu’il filait au but, Lecloux voit sa frappe frôler le poteau. Breuer y va d’un double arrêt face à Rogister et Weber.

"On a vu un bon match de P3D entre deux belles équipes, soulignait Thierry Polis. Je dirais que le partage est logique mais qu’aux points, nous méritions plus la victoire."

Même constat du côté de Dejan Botic qui ajoutait: "Nous n’avons pas toujours été beaux mais nous avons été solides. Peu d’équipes viendront prendre un point ici."

Saint-Vith 2 – Elsaute B 2

Arbitre: M. Solheid.

Cartes jaunes: Vandermeulen, Burelli.

Buts: Hanssen (0-1, 28e), Rogister (1-1, 56e), Hanssen (1-2, 64e), Rogister (2-2, 76e).

SAINT-VITH: Schmitz, Raxhon, Urfels, Boveroux, Hoffmann (53e Mulkin), Rogister, Pütters, Kohn (70e Benker), Biermans, Annibale (87e Weber), Frere (90e+5 Polis).

ELSAUTE B: Breuer, Hiligsmann, Vandermeulen (77e Lejeune), Hanssen (84e Wirtzfeld), Gutkin (88e Burelli), D’Acquisto, Rogister, Diané, Schreurs, Bouanani, Lecloux.