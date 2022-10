Évolution du score: 10e : 16-11, 20e : 34-31 (18-20), 30e : 53-47 (19-16), 40e : 63-59 (10-12).

HERVE-BATTICE: Bonvoisin 18, Antoine 6, Henry 10, Cosentino 8, Poussart 11, David 0, Borlée 6, Lizin 2, Collignon 2.

Étonnamment mal mené en championnat (R1), Herve-Battice poursuit son chemin en Coupe AWBB après une sortie encourageante face à Namur.

"Une excellente victoire qui fera du bien au moral", apprécie le coach Alain Denoël. "On a bien défendu sur les forces adverses, offensivement il y a eu du bon et du moins bon. On commet notamment trop de pertes de balle, même sans pression adverse. Bonvoisin nous sort une très bonne prestation en attaque, bien secondée par Poussart en fin de match."

Le marquoir affichait 63-50 à quatre minutes du terme avant de voir les Herbagères se faire une petite frayeur… "La peur de gagner pour une équipe qui manque de confiance avec nos résultats en championnat", conclut le boss.

En quart de finale, Herve-Battice recevra Neufchâteau.