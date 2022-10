Évolution du score: 10e: 29-27, 20e: 50-50 (21-23), 30e : 69-67 (19-17), 40e : 89-82 (20-15).

RBC PEPINSTER B: Lejeune 17, Wergifosse 12, Goffart 4, Lecomte 4, Hardy 30, Jennès 13, Goemans 6, Pirenne 0, Francot 3.

"Grosse performance collective", apprécie Christophe Francot, le coach pepin qui affrontait, non sans crainte, le solide leader de P3.

"Nous avons rapidement rattrapé les 5 points du début de match puis les échanges se sont équilibrés. Rencontre très musclée, il a fallu un mental de guerrier et un collectif inébranlable pour venir à bout du Croatia."

Et de pointer quelques individualités pepines qui se sont mises en évidence dans ce match de Coupe de province... "Au scoring, on peut souligner l’énorme performance de Hardy avec 30 points inscrits, une manne de rebonds captés et une présence incroyable", détaille Christophe Francot. "Lejeune en début de partie et Jennès dans le money time ont aussi apporté l’énergie nécessaire à des moments clés. Là où je suis vraiment content, c’est que tous les autres ont amené un plus même en sortie de banc. Le collectif a pris le dessus sur les deux individualités de nos adversaires."

Au prochain tour, Pepinster B recevra Mosa Angleur, une P2 également.

R Casino Spa BC 78 - Vail. Jupille B (+ 10) 62

Évolution du score: 10e: 24-26, 20e: 38-36 (14-10), 30e : 56-52 (18-16), 40e : 78-62 (22-10).

R CASINO SPA: Pluys 12, Piron 9, Muller 9, Rossinfosse 4, Huby 9, Hendrick 6, Lamy 12, Mathieu 6, Beauve 11.

"Match piège par excellence dont on est sorti victorieux, ce qui nous permet d’aller une étape plus loin en Coupe", se réjouit Michel Pluys, le coach spadois. "Malgré une adresse extérieure mitigée, c’est défensivement que le groupe a fait le job surtout dans les second et quatrième actes.".

Au prochain tour, Spa (P1) se déplacera à Tilff C (P2).

RSW Liège Basket E (+ 10) 72 - Dison-Andrimont 75

Évolution du score: 10e: 22-20, 20e: 36-37 (14-17), 30e : 45-47 (9-10), 40er : 72-75 (27-28).

DISON-ANDRIMONT: Closset 6, Buscicchio 2, Petit C. 9, Kpako 28, Sayeh 4, Toussaint 17, Haot 0, Porignaux 0, Petit M. 2.

Match en dents de scie des Disonais face à une équipe de St Walburge performante avec des jeunes joueurs athlétiques et rapides. "Nous récupérons les 10 points de retard rapidement", explique Didier Franceschi. "Par la suite et pour le reste de la rencontre, nous commettons à nouveau énormément de pertes de balles. Dix-sept au total, ce qui permet à l’adversaire de chaque fois rester dans le coup. Il a fallu quelques ajustements offensifs et un gros match de Toussaint pour finalement nous en sortir."

Dison-Andrimont (P1) recevra St-Louis D (P2) au prochain tour.

RABC Ensival B 72 - Harimalia BC B (+ 5) 74

Évolution du score: 10e : 13-24, 20e : 37-47 (24-23), 30e : 57-59 (20-12), 40e : 72-74 (15-15).

RABC ENSIVAL B: Mourant 25, Detry 3, Delsemme 13, Buizza 2, Dohogne 4, Louis 17, Lejeune 4.

"On paie clairement notre mauvais départ", constate Jérémy Delsemme, le coach ensivalois. "On laisse l’adversaire jouer sans aucune bonne volonté défensive et on cale offensivement. Ensuite, on a une première bonne réaction avant de subir quelque peu les foudres d’un des arbitres. On reviendra trois fois au score pour même passer devant mais les coups de sifflet nous remettent à chaque fois derrière."