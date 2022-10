Boris Dome (Elsaute) : « Nous aurions même dû doubler la mise », à Fize (P1)

D’entrée de jeu, la partie se voulait engagée avec deux formations qui ne semblaient pas trop calculer. Cependant, le jeu développé apparaissait assez brouillon et n’offrait guère d’opportunités de s’enflammer. Corman, très actif, mettait, toutefois, Firquet à contribution. "Garder le ballon, c’est important", insistait Kevin Sbaa, l’arrière central local. Evidemment avec l’absence du régulateur, Bertrand Vandervost, en milieu de terrain, le jeu fizois se montrait assez débridé.

À la reprise, avec la descente, les Verts mettaient un peu plus de pression sur les visités. Du coup, sur un corner de Deville, de la gauche, D’Affnay, monté en ligne, signait une tête gagnante (0-1). Sévère coup de massue pour les Rouge et Bleu qui voyaient leur invincibilité à domicile stoppée. Quelque part dans la logique où les Verviétois avaient mis le pied sur le ballon.

Avec les rentrées de Gillard et de Mignon, deux éléments chevronnés, Fize tentaient de revenir au score. Mais les carottes étaient malheureusement cuites. De plus, l’énorme dépense d’énergie de Licour, leur fer de lance, un peu sur les genoux ne trouvait plus la faculté de terminer les quelques actions offensives de ses partenaires. Sans être brillant mais avec un grand cœur, Elsaute avait fait le nécessaire pour l’emporter. Fize avec les moyens du bord, pour son abnégation aurait peut-être mérité la parité. Mais sans occasion réelle, il est difficile de revendiquer quoi que ce soit.

L’entraineur d’Elsaute, Boris Dome, ne cachait pas sa satisfaction: "Vu les résultats de Fize sur son terrain, nous ne voulions pas trop nous ouvrir en première armure", souligne-t-il. "Mais nous ne sommes pas restés devant notre rectangle pour la cause. En seconde période, nous sommes allés chercher notre adversaire plus haut. Et cela a payé directement. Nous aurions même dû doubler la mise. Nous avons bien géré les débats sur un terrain étroit et difficile. Vu notre état d’esprit, la victoire est méritée. Nous avançons sereinement avec les jeunes."

Fize 0 – Elsaute 1

Arbitre: Belyamin El Baraka.

Cartes jaunes: Sbaa, Reuter ; Ameur.

But: D’Affnay (0-1, 50e).

FIZE: Firquet, Nzembo, Sbaa, Zielonka, Wynants, Masssar (67e Gillard), Eyckmans, Reuter, Damsin, Licour, Mattiuzzi (75e Mignon).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Fassin, Deville, Williot, Ameur, Piette, Corman (74e Roggemans), Tossings (85e Dohogne), Dirix, Campo.