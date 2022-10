Bernd Storck limogé par Eupen: les raisons d'un divorce inévitable

Limogé dimanche matin

Au lendemain de cette défaite, le club eupenois a officialisé le limogeage de l’entraîneur Bernd Storck et de son adjoint Matyas Czuczi. Pas une réelle surprise, au vu d’une situation qui n’a fait que s’aggraver.

Outre le sportif, le coach allemand n’a guère brillé au rayon humain. Dès son arrivée, cet été, il s’est brouillé avec une partie du staff médical et, même si l’AS Eupen n’a pas communiqué à ce sujet, ce clash avec médecin et kiné a secoué le vestiaire.

Petit à petit, l’homme s’est également isolé du reste de son staff, privilégiant l’adjoint qu’il avait emmené dans ses valises: Matyas Czuczi. Ce dernier prend lui aussi la porte et, derrière, l’intérim sera assuré par l’autre T2: Kristoffer Andersen. Il sera secondé par Mario Kohnen, à l’analyse vidéo depuis l’arrivée de Storck.

Visiblement, le climat au sein de l’équipe des entraîneurs pesait, là aussi, sur le groupe. Un groupe au sein duquel certains ont rapidement été "brisés" par Storck. On pense au gardien Nurudeen, relégué n°2 dès la mi-temps du match à Genk. Une petite humiliation totalement gratuite, sans aucune vision globale ou à moyen terme (quid si Moser s’était blessé ?). Pareil pour les défenseurs Kral ou Gorenc, rapidement (r)envoyés en tribune. Le désormais ex-T1 a été jusqu’à préférer le menu médian James Jeggo pour évoluer dans l’axe de la défense alors qu’en face, La Gantoise misait sur l’imposant Depoitre et ses quatre têtes de plus. Personne n’a compris. Pareil pour ce crédit illimité dont semblaient disposer les décevants Christie-Davies, Davidson et Jeggo.

Ignace N’Dri ? Dès la préparation, l’Ivoirien a dû se contenter de morceaux de match. Longtemps ignoré par Storck, il vient de signer deux prestations réussies: à Malines et contre OHL.

Plus largement, le volet relationnel aura maintes fois posé problème depuis l’arrivée au Kehrweg de l’ex-mentor de Genk, du Cercle et de Mouscron. La communication entre le coach et Tim Cahill, l’un des décideurs sportifs du matricule eupenois et d’Aspire, était d’ailleurs particulièrement compliquée et a rapidement agacé les deux hommes. Autre exemple révélateur: Storck n’hésitait pas à éplucher la presse (et à se faire traduire l’un ou l’autre article au besoin) pour ensuite contacter le journaliste concerné et lui faire part de son mécontentement.

Une décision déjà prise à Marbella

" Comme toujours, de nombreux facteurs ont conduit à la situation actuelle, dont nous devons assumer collectivement la responsabilité. Mais nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir de la stabilité dans notre jeu. Cette décision n’est pas facile à prendre, mais du point de vue du club, cette étape est nécessaire pour redonner à l’équipe plus de sécurité et de stabilité dans la lutte contre la relégation, avec une nouvelle approche " explique le directeur général Christoph Henkel dans le communiqué officialisant la fin de la collaboration d’avec Storck.

Consciente qu’il ne fallait plus subir, l’Alliance a réagi rapidement. Une première depuis l’arrivée des Qataris au club. Parlant de l’Émirat: l’amical entre les U21 (et quelques réservistes du noyau A) d’Eupen et le Qatar, lundi dernier à Marbella, a permis à la direction de s’entretenir avec son propriétaire et de mettre sur la table le limogeage de Storck. Mardi, il s’est offert une bouffée d’oxygène grâce au joli succès contre OHL. Mais son sort avait déjà été scellé au sud de l’Espagne.

Eupen, qui ira à Anderlecht avant de recevoir le Standard, va désormais se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Va-t-on rester sur ce fantasme "allemand" ? Nostalgique de l’incroyable saison 2011-2012, en D2, sous les ordres du regretté Wolfgang Frank, l’AS a cru viser juste en misant sur des Stefan Krämer et autre Bernd Storck. Plus qu’un passeport, le futur T1 des Pandas aura besoin de qualités sportives et humaines, afin de réunir tout un club autour de son seul objectif: le maintien. Et s’il connaît notre championnat, c’est encore mieux.

Malines 2 – Eupen 1

Arbitre: M. Lardot.

Carte rouge: Bates (2e jaune, 62e)

Cartes jaunes: Bates ; Lambert, Wakaso.

Buts: N’Dri (0-1, 15e), Da Cruz (1-1, 22e), N’Goy sur pen. (2-1, 76e).

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Davidson, Magnée (87e Nuhu), Jeggo (79e Soumano), Peeters, Wakaso, Bitumazala (69e Gassama), N’Dri, Prevljak.

MALINES: Coucke, Walsh, Bates, Vanlerberghe, Bolingoli, Oum Gouet (59e MAlede), Da Cruz (59e Van Hecke), Schoofs, Hairemans (84e Wouters), Ngoy, Storm (79e Peyre).