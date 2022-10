TH Logistic Dison "a fait ce qu'il fallait" et peut "penser à la colonne de gauche, si..."

"On mène 0-2, puis on retombe dans nos travers et l’adversaire revient à 2-2 à la mi-temps" relate l’entraîneur disonais Selim Tinik. "Heureusement, nous avons ensuite su poser notre jeu et remporter ce match. Il était important de bien contrer les tirs de cette équipe qui frappe de partout dans sa petite salle…"

Particulièrement satisfait, le T1 de Dison veut désormais voir son groupe confirmer. "Si on gagne notre match en retard, on rejoindra la colonne de gauche, soit ce que j’estime être notre vraie place. Il faut continuer sur notre lancée !" Le vendredi 28 octobre, le THL Dison (8e) reçoit Wallons-y Fallais (11e).