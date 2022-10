"On a travaillé en semaine afin qu’il n’y ait aucune décompression dans nos rangs, confirme Thierry Polis, le mentor saint-vithois. Nous avons déjà notre place au tour final mais nous avons encore faim. Nous sommes en tête mais le 8e est à trois points. Nous restons sur un 15 sur 15 à domicile et nous espérons poursuivre cette série même si on sait que ce ne sera pas facile face à une belle équipe elsautoise. Le terrain est un billard, tout est en place pour vivre un beau match de foot."

Du côté elsautois, on abordera ce déplacement sans aucune pression mais avec l’envie de prouver une fois de plus que ces jeunes étoilés ont un rôle à jouer dans cette P3D. "On ira à Saint-Vith pour montrer notre meilleur visage, explique Dejan Botic, le coach elsautois. On va affronter un favori sur un bon terrain, les ingrédients seront là pour assister à un beau match. Nous aurons un plan de jeu pour contrarier un maximum l’adversaire et nous nous montrerons offensifs, comme toujours, car c’est dans l’ADN des joueurs. Si cela fonctionne, il y aura moyen d’aller cherche quelque chose à Saint-Vith."

Saint-Vith – Elsaute B (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Solheid.

Absents à Saint-Vith: Gangolf (ménisque), Jacinto (chevilles), Parmentier (genou), Schoonbroodt (pas encore prêt).

Absents à Elsaute B: Daukandt et Vandermeulen (douteux), Génis, S. et V. Beckers (blessés).