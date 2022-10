"Ce début de saison est un peu compliqué vu les nombreux blessés et absences", analyse le CQ et délégué René D’Haese. "J’avais certes espéré un peu plus mais rien n’est mal fait. On a un super groupe et je suis confiant pour la suite. On est en train de manger notre pain noir mais c’est le foot. Il faut simplement continuer à travailler."

Avec la visite des Béliers, l’occasion est donnée aux Heusytois d’enfin lancer leur saison. Pour ce faire, il faudra retrouver le chemin des filets après 300 minutes de disette.

"On éprouve en effet quelques difficultés en zone de conclusion", enchaîne l’homme à tout faire de Heusy. "C’est dommage de ne récupérer personne pour ce derby que je vois très serré. Il y a cependant moyen de faire quelque chose. Vu mes affinités avec Verviers (rire), j’ai à cœur de gagner ce match. Ça va aller, je suis confiant."

Dans un passé pas très lointain, les Heusytois collaboraient avec Verviers et les autres clubs de la Ville au niveau des jeunes. N’étant plus sur la même longueur d’onde, ils avaient quitté le Centre de formation pour relancer leurs propres équipes. "À l’époque, ça a cassé parce que Verviers en voulait toujours plus", précise-t-il. "Mais ce n’est plus le même Verviers et les dirigeants ont changé. Je n’ai aucun problème avec ces derniers."

Et quand on lui demande si le nouveau RCS Verviers fait de l’ombre à Heusy, l’ami René répond sans hésiter: "Non, il ne nous en fait pas. On a nos propres équipes et ils ont les leurs. S’ils veulent reconstruire, qu’ils le fassent. Mais nous ne voulons plus d’association comme avant. Heusy fait son petit chemin et est à sa place en P2. On doit rester un club familial et surtout les pieds sur terre."

Heusy – RCS Verviers (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Chouffart.

Absents à Heusy: Fagnan, A. et V. Offerman, Burguet, Liotta et Vanesse (blessés), F. Offerman (suspendu), Shoonbroodt (pas disponible).

Absents à Verviers: Bertrand, Oluoch, Diederen, Jérosme et Muse (blessés), Dongo et Boulmalf (suspendus).