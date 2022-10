"On a joué sur une véritable patinoire !" peste-t-on du côté de SJS Aubel, battu chez les derniers

"J’ai dû jouer au goal" ajoute encore Baltus. "Nous menions 0-2 en première mi-temps puis en deuxième on s’écroule. On n’arrêtait pas de tomber, du coup on mouillait le seul et ça ne ressemblait plus à rien…" Meyers, Willem et ce même Baltus ont tout de même trouvé le chemin des filets. Ce vendredi 28 octobre, SJS Aubel recevra le BV Mont, nouvelle lanterne rouge depuis que G4 St-Ode a décroché sa première victoire face aux Saint-Jean-Sartois.