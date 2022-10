Net succès de la Team GSI Verviers (D2B): "On ne pouvait pas galvauder à nouveau..." (vidéo)

"De la première à la dernière minute, nous avons été bien en place et concrets" se réjouit Anthony Rox après le match de sa Team GSI Verviers face à ECS Waremme (avant-dernier en D2B), ce 21 octobre. Les Verviétois l’ont emporté 8-2. "On ne pouvait pas se permettre de galvauder à nouveau des points comme on l’a déjà fait."