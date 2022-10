D’un côté, le KV d’un certain Steven Defour reste sur joli succès 2-0 face au Standard. De l’autre, Eupen a enfin réagi mardi dernier en s’offrant le scalp d’OHL (4-2) et veut confirmer derrière les casernes.

Privé de Charles-Cook, blessé, Bernd Storck injecte Wakaso dans son onze mais ne touche pas au reste de la compo qui a fait mouche face aux Louvanistes. Et la formule semble fonctionner dès le quart d’heure, lorsque l’ex-Parisien Nathan Bitumazala botte un corner qui permet à Ignace N’Dri de sauter plus haut que tout le monde et de devancer un certain Julien Ngoy pour planter le 0-1.

Julien Ngoy, ex-Eupenois et surtout auteur d’un superbe but face aux Rouches, posera bien des problèmes à ses ex-équipiers, mais sans trouver la faille.

À la 22e, sur un dégagement loupé de Wakaso, Hairemans tente sa chance mais Lambert dévie… Le cuir revient à Ngoy qui ne peut tromper Moser. Nouveau contre favorable pour les Malinois et Da Cruz égalise déjà.

À la 35e, faute grossière de l’Australien James Jeggo sur Rob Schoofs qui n’attendait que ça pour s’écrouler dans la surface. Penalty mais Vanlerberghe trouve l’imposant et rassurant Lennart Moser sur sa route. Le gardien eupenois maintient son équipe dans le match. Pareil à la 44e, quand Julien Ngoy, encore lui, profite d’une mésentente entre Van Genechten et Lambert pour se présenter seul devant le portier allemand, qui gagne à nouveau son duel. Derrière, Storm tente le lob mais la transversale vient sauver les Pandas.

Le deuxième acte est marqué par l’exclusion de David Bates peu après l’heure de jeu. Sur un geste qui ressemblait à un début de coup de coude (involontaire ?) sur Smail Prevljak, le joueur du KaVé écopait d’une deuxième jaune synonyme d’exclusion.

À onze contre dix, Eupen avait la mauvaise idée de reculer et ce sont les Sang et Or qui, petit à petit, prenaient le jeu à leur compte. Et, forcément, à force de reculer, l’AS s’est pris les pieds dans le tapis.

Apparemment surpris par un ballon dans le petit rectangle, James Jeggo heurtait le cuir du coude et provoquait le deuxième penalty de la soirée. Cette fois, c’est Julien Ngoy qui sen chargeait. L’ex-attaquant d’Eupen (de 2020 à 2022) se montrait sans pitié envers ses anciennes couleurs et libérait tout un stade avec ce 2-1 définitif (malgré les vaines tentatives germanophones de fin de partie) et, disons-le: pas franchement volé…

Storck : « On a perdu notre organisation »

"En première mi-temps, nous avons offert trop d’occasions à l’adversaire" analysait le T1 eupenois Bernd Storck. "En 2e période, c’était mieux... Mais malheureusement, quand la rouge à Malines tombe, on perd notre organisation et on donne alors trop d’espace à l’adversaire, qui marque sur penalty. À 2-1, on a tout essayé avec l’entrée d’attaquants supplémentaires mais on n’a pas trouvé l’espace pour marquer..."

À Malines, les hommes de Steven Defour vont désormais préparer leurs déplacements à Genk puis à Zulte. De son côté, Eupen ira à Anderlecht dimanche prochain, avant de recevoir le Standard le 5 novembre prochain. Un programme aussi alléchant que costaud, qui plus est pour une formation qui joue plus que jamais le maintien.

Malines 2 – Eupen 1

Arbitre: M. Lardot.

Carte rouge: Bates (2e jaune, 62e)

Cartes jaunes: Bates; Lambert, Wakaso.

Buts: N’Dri (0-1, 15e), Da Cruz (1-1, 22e), N’Goy sur pen. (2-1, 76e).

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Davidson, Magnée (87e Nuhu), Jeggo (79e Soumano), Peeters, Wakaso, Bitumazala (69e Gassama), N’Dri, Prevljak.

MALINES: Coucke, Walsh, Bates, Vanlerberghe, Bolingoli, Oum Gouet (59e MAlede), Da Cruz (59e Van Hecke), Schoofs, Hairemans (84e Wouters), Ngoy, Storm (79e Peyre).