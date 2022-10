Et d’ajouter: "Quand une équipe est réduite à dix, il faut savoir prendre le contrôle du ballon et se créer des opportunités. Mais on n’a pas su le faire…"

Le joueur océanien de l’AS Eupen ne pouvait évidemment pas esquiver les questions sur les deux penalties provoqués samedi au KaVé.

"C’est très dur… Le premier est un peu léger, mais l’adversaire joue bien le coup. Par contre, le 2e (NDLR: il touche le ballon de la main) est plus clair, oui. C’est de ma faute, effectivement. Je n’ai pas de problème à assumer ça, mais je suis surtout très déçu pour l’équipe…"

Eupen doit désormais préparer deux importants rendez-vous, à Anderlecht puis à domicile, face au Standard de Liège.

"On voit chaque semaine que tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat belge. Notre match contre Malines montre à nouveau, malgré tout, qu’on peut tenir tête à nos adversaires. On sait que la saison aura ses hauts et ses bas: il faut continuer le travail !"