Malade durant la semaine, Adrien Gerarts affirme pouvoir tenir sa place ce dimanche face à Ciney (R1) en Coupe AWBB. "Ce ne sera pas le cas par contre de Glaude, blessé au dos depuis son retour de vacances", regrette le coach Claude Ernotte privé de son big man depuis trois semaines. "Difficile de poser un diagnostic, il doit passer des examens complémentaires…"

Résultat, une semaine de préparation chahutée puisque Grooteclaes a aussi manqué une séance pour raisons professionnelles.

"Face à la solide équipe de Ciney – qui a notamment corrigé le BC Verviers dans le championnat de R1 -, nous n’aurons rien à perdre", poursuit le T1 aubelois. "Mais j’ai des joueurs en forme actuellement qui peuvent faire la différence. Bousmanne reste par exemple sur un excellent match à Mons, pourquoi pas le voir réitérer pareille performance. Le plus important sera d’instaurer une bonne dynamique pour la reprise en championnat la semaine suivante. La manière plus que le résultat donc puisque la Coupe n’est pas un objectif pour nous. Ce sera aussi l’occasion de relancer quelques joueurs moins utilisés, au banc de me montrer quelque chose."

Herve-Battice – Namur (Samedi, 21h)

On le sait, les dames de Herve-Battice patinent en championnat (R1) avec toujours pas la moindre victoire engrangée. C’est en Coupe AWBB que les Herbagères s’aligneront ce week-end pour tenter de se relancer… mais elles trouveront sur leur chemin une rude opposition !

"On joue Namur qui va sans doute venir avec sa meilleure version c’est-à-dire avec des filles issues du noyau de TDW", craint Alain Denoël, le coach de Herve-Battice. "Nous n’avons clairement rien à perdre. Nous avons procédé à des adaptations tactiques, l’objectif étant de prendre quelques victoires d’ici la fin du premier tour avant le retour de Céline Henry et Céline Magermans !"