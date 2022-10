Voici 1 an, il y avait deux échelons d’écart entre Hombourg et Wanze/Bas-Oha (P1)

Une semaine après le nul blanc réussi contre Hannut, autre gros morceau, les Orange rêvent d’un résultat positif. "Même si nous ne partons évidemment pas favoris", admet le T1 de la rue du Cheval Blanc. "Nous allons jouer crânement notre chance et tout point pris sera du bonus."

Du bonus… mais pas seulement: avec seulement trois succès signés en dix rencontres, Hombourg peine à se donner de l’air en fin de hiérarchie. "Un nul à Bas-Oha serait accueilli à bras ouverts mais il est vrai qu’une victoire va devoir arriver bientôt. Donc si c’est dimanche, tant mieux." Il s’agirait d’un fameux exploit, chez une formation qui n’a jusqu’ici perdu qu’une fois. Et qui, la saison dernière, évoluait… deux échelons plus haut que Hombourg. "La différence se voit encore, avec 12 points d’écart pour le moment. Dimanche, à 16h45, on verra s’il existe encore, et à quel point !"

Wanze/Bas-Oha – Hombourg (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Dridelli.

HOMBOURG: Stassen, Schnackers, Duthoo, D. Meunier, Bauwens, Potoms, Martin, Heud, Bayard, Bartholomé, A. Schonbrodt, Schwontzen, S. Meunier, Baltus, Degueldre.

Absents: C. Schonbrodt et Beckers sortent du noyau (choix).