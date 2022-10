Dernière étape d’un début de saison relevé pour les Pepins (1 victoire), ils accueillent Flénu – qui a enregistré un premier revers le week-end passé à Comblain – ce vendredi soir (21h). "On s’attend à un match compliqué face à un adversaire costaud sur papier comme dans ses prestations", explique Antoine Massart, l’assistant-coach de Pepinster. "Flénu est battu de seulement quelques points à Comblain, pas sûr que beaucoup d’équipes résisteront ainsi là-bas."

Max Halkin est incertain

Seul Max Halkin (petite entorse la semaine passée) est incertain, Nyssen a manqué l’entraînement de mardi pour raisons professionnelles. "Le groupe a très bien travaillé en début de semaine, la séance de ce jeudi devait être plus légère", précise le T2. "On a réalisé quelques perfs à domicile la saison dernière en battant par exemple Comblain et Neufchâteau, rien n’est donc impossible ce vendredi soir au Paire. On aura ainsi déjà joué les trois premiers du général pour entrer ensuite dans une partie plus favorable de notre calendrier."