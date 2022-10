Des Hannutois qui soufflent le chaud et le froid depuis le début de saison. Sixièmes avec cinq victoires pour quatre défaites et un partage, les Hesbignons n’ont pas encore trouvé la parfaite carburation. "C’est une équipe solide qui possède beaucoup de qualités, tant individuelles que collectives. Ils sont sixièmes, mais c’est un réel candidat au top 5", pointe l’entraîneur des Verts et Blancs.

Les Siropiers ne trouvent toujours pas la formule magique pour inscrire des buts. Seulement cinq depuis le début de saison, c’est évidemment trop peu. Le staff aubelois travaille cela aux entraînements.

Victoire 1-4 au FC3F

"On y travaille. Ce mardi, nous avons joué un match amical au FC 3 Frontières (P2C). Nous l’avons remporté 1-4 avec deux buts de Diallo et deux buts de Temsamani. Je suis content que mes deux joueurs offensifs aient trouvé le chemin des filets. Nous avions justement pris un match amical contre une équipe d’un niveau inférieur pour donner de la confiance aux avants. Cependant, c’était une équipe très solide, mais malheureusement, nous n’avons joué que 75 minutes à cause du brouillard", ajoute Tony Niro.

Ses ouailles iront dont en Hesbaye avec l’espoir et de ramener leur troisième victoire de la saison. "Nous n’irons pas en victime consentante. Et pourquoi ne pas créer l’exploit contre un gros pour nous relancer ?"

Hannut – Aubel (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. El Aayachi.

AUBEL: Beckers, Monté, Niro, Lennertz, Y. Charef, Spits, Van Hoof, Remacle, Ernst, Manteca, A. Charef, Temsamani, Diallo, Pauporté, Fdhili, Colling, Willem.

Absents: Kerff, Hansen, Rexhepi, Cuypers (blessés).