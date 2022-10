"Barbay a repris mais il n’est pas encore prêt à jouer les matchs", explique Sébastien Hella, le coach de Theux. "Massin est toujours blessé et Boussmane s’est fait une petite entorse en fin d’entraînement jeudi, j’espère qu’il pourra jouer. Mais peu importe l’effectif, on doit prendre ce match très au sérieux et viser la victoire."

Les Aubelois seront privés de plusieurs éléments pour effectuer ce déplacement compliqué. "William Delrez a appris qu’il avait les croisés sectionnés, donc opération en février pour lui", explique Gauthier Liégeois, le coach aubelois. "Nicolas Blaise est en formation kiné et on a toujours Gilles Grégoire qui est incertain suite à une contusion osseuse."

Autre rencontre au programme du week-end, le déplacement de Herve-Battice à Esneux St-Louis D ce samedi à 19 heures. Un bon test pour les gars de Michel Derouaux qui ont concédé leur premier revers (en cinq sorties) lors de la dernière journée de compétition.