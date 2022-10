"Je l’ai su la veille du match, j’étais content, forcément" sourit le Franco-Congolais de 19 ans, arrivé à Eupen cet été en fin de mercato. Avant mardi, il ne comptait qu’une petite apparition de 15 minutes en septembre à Courtrai, puis une montée au jeu au Cercle samedi lors du dernier quart d’heure. "Entre les deux, je me suis blessé à la cheville. J’ai donc dû patienter avant de pouvoir revenir au top" confie l’ex-joueur du PSG, qui a signé jusqu’en 2026 à l’AS. "Ce mardi face à Louvain, je me sentais bien. On a dû défendre, mais ça a payé. De match en match, je crois que ça va aller de mieux en mieux. Et à titre individuel, je me sens bien." D’autant que l’acclimatation a fortement été facilitée par l’arrivée simultanée (ou presque) au Kehrweg de quatre joueurs du PSG qui se connaissaient bien (Gassama, Alloh, Innocent et Bitumazala). "Le fait d’arriver ensemble, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles." Milieu offensif "plutôt à gauche, c’est là où je me sens le mieux, mais je peux évoluer dans tous les rôles offensifs",

Il avait remplacé Kimpembé

Nathan a rejoint le PSG en provenance de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) en 2015. Six ans plus tard, en septembre 2021, il fait ses débuts chez les pros avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, à l’occasion d’un match contre Clermont où il remplace un certain Kimpembe en fin de partie. Une apparition qui lui permet de compter, pour l’anecdote, un sacre de champion de France à son palmarès. Avec Eupen, l’idée n’est pas de se contenter d’apparitions furtives, mais de franchir un cap. "Je me sens bien à Eupen. Contre OHL, si je devais m’attribuer une note, j’opterais pour un 6,5 ou un 7. Néanmoins, je peux faire plus… Mais il est vrai qu’on n’a pas toujours eu la maîtrise du ballon."

Plutôt technique et rapide sur les démarrages, le joueur souhaite toutefois muscler son jeu. "Le championnat belge est plus physique que ce que j’ai connu jusque-là. Je dois peut-être prendre un peu de carrure. C’est le point principal à travailler."

Face au Malines de Steven Defour

S’il avoue ne pas vraiment connaître l’équipe de Malines, où Eupen se rend ce samedi, Bitumazala sait qu’un changement d’entraîneur suppose un électrochoc. L’arrivée de Steven Defour dans le rôle de T1 va-t-elle compliquer la tâche des Pandas ? "Ça peut être négatif pour nous, mais positif aussi car parfois un tel changement modifie la structure de l’équipe. De toute façon, on va tout donner quoi qu’il arrive. On connaît les circonstances, donc on va tout donner. Et puis: notre victoire de ce mardi amène un nouveau souffle et ça va faire du bien." Reste à savoir si Storck, qui surprend parfois dans certains choix, maintiendra le Français dans son onze. Sa verticalité et sa facilité à éliminer l’homme peuvent faire du bien au groupe frontalier. "Samedi ? On verra… Ce sont les choix de l’entraîneur, mais j’espère jouer le maximum de matches avec Eupen. Et, vraiment: je sais aussi que je peux faire bien mieux que ça !" Bon à savoir, avant le déplacement d’Eupen (14e, 12 points, sachant que les 15e, 16e, 17e et 18e comptent tous 11 points) chez des Malinois (13es, 14 points) qui viennent tout de même de vaincre le Standard (2-0).

Malines – Eupen (Samedi, 18 h 30)

Arbitre: M. Lardot.

EUPEN: Le noyau sera communiqué plus tard ce vendredi.