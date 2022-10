Lors de cette confrontation, Laurent Clerbois manquait à l’appel au coup d’envoi. Le joueur était suspendu pour un abus de cartons jaunes. Or, il a tout de même assisté à la défaite disonaise depuis le bord du terrain. "Ça ne fait pas plaisir de voir ses équipiers dans le dur et être impuissant. Le résultat du match est à oublier mais on doit retenir ce qu’on a mal fait pour ne plus reproduire de telles erreurs. Finalement, il n’y a pas mort d’hommes et cela va nous servir de leçon", résume le défenseur.

Jouer à ce niveau n’est pas nouveau pour le numéro 94 du Val Fassotte. Il a en effet foulé les pelouses de D2 ACFF avec Stockay par le passé, juste avant de rejoindre les hauteurs disonaises. Titulaire indiscutable depuis le début du championnat, il apporte toute son expérience dans l’arrière-garde des Rouge et Bleu du haut de ses 30 ans.

« Le coach nous transmet cette hargne »

Pour la venue de Verlaine, il réintègre le groupe avec, pour ambition, de montrer le visage du Dison qu’on aime voir. "Je me suis bien préparé pour cette saison et je suis content de mon temps de jeu actuel. J’aime à croire que j’amène une certaine stabilité en défense. Recevoir Verlaine après le revers subi, c’est l’occasion idéale de se racheter. C’est une superbe équipe, ils ont des très bons joueurs et si on veut les accrocher, on va devoir être au top et faire un match solide, en équipe. Le coach nous transmet cette hargne qu’il véhicule au quotidien et cela fait de notre groupe de potes qu’on se transcende et on se bat les uns pour les autres. On va voir dimanche notre capacité à nous relever", souligne-t-il.

Dison – Verlaine (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Delaye.

DISON: Rico-Garcia, Habran, Clerbois, Leers, Mara, Manfredi, Demarteau, Meunier, Binot, Schillings, Akdim, Teruel, Legros, Godard, Manchigov, Palm.

Absents: La Delfa, Courail, Biondolillo, Merola (blessés), Ustun (pas repris), Castela (incertain).