La Calamine doit convertir son bon contenu

Bagarre de milieu de tableau ce dimanche après-midi en D3 ACFF. La Calamine, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis un mois, se déplace à Mormont, un incontournable de la série. "C’est une vraie équipe de D3, qui fait un bon début de saison. On sait que ce sera difficile pour nous, mais on y va avec l’esprit conquérant. Si l’on veut faire une belle saison, ça passera par-là" analyse le T1 de Kelmis.