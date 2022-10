"Ce n’est jamais évident d’aller jouer à l’UCE", lance Kevin Crisigiovanni. "On ne part pas avec le statut de favori même si l’UCE a réalisé un mauvais début de saison. Ça reste une équipe avec énormément de qualités. Ils viennent en plus de changer d’entraîneur, et dans ces cas-là, les joueurs sont toujours motivés pour faire bonne impression auprès de leur nouveau coach. On ne les joue pas au meilleur des moments, ils vont vouloir réagir à la suite de leurs derniers résultats."

Du côté du circuit, la dynamique est complètement différente, Ster occupant actuellement la troisième place du classement. "Nous sommes contents de notre début de saison, même si on aurait dû prendre quelques points en plus sur un ou deux matches", analyse l’offensif sterlain. "Nous n’avons connu qu’une seule défaite en dix matches, ça veut dire qu’on tient la route. Comme l’a dit notre coach, la saison sera réussie si nous parvenons à confirmer notre première tranche sur les deux prochaines. L’objectif du club, c’est le tour final mais on doit être ambitieux et aller chercher, pourquoi pas, le top 3. Je pense qu’il y a de la place pour faire quelque chose de bien cette saison."

À titre individuel, l’ancien Mélinois réalise un début de championnat qu’il qualifie de bon, dans un club qu’il est satisfait d’avoir rejoint. "J’ai bien démarré mais j’aurais pu mettre quelques buts en plus, sur des occasions mal négociées. Je me sens très bien à Ster. On s’est un peu demandé quoi, avec les anciens de Melen, quand on a vu la vague de départs à l’intersaison. Mais finalement, on se rend compte qu’on forme un super groupe avec des joueurs présents tout le temps. Et il y a une excellente ambiance."

UCE Liège – Ster-Franco. (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Henrot

UCE LIÈGE: Crespin, Wangermez, Chandelle, Lambrechts, Hermant, Raskin, Joao, Delhez, Gilis, Restiglian, Boreio, Thelen, Crisigiovanni, Domken, Scheffer

Absents: Vronen (indisponible), Calisgan, Dardenne, Dewez (choix – P4)