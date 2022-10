Ce n’est pas pour autant que les Carriers sont ridicules, loin de là. "Ils perdent souvent avec un, voire deux buts d’écart. Avec tout le respect pour les équipes de fond de classement de la saison dernière, le niveau est bien différent cette année. Je pense donc que oui, c’est un match-piège qui nous attend, indique Selatine Deniz, le coach malmédien. D’autant plus qu’on n’a pas toujours été bon contre ce genre d’équipe. Chez nous, on se doit de montrer une belle image. Ce n’est pas à Elsaute qu’on a perdu des points, c’est surtout dimanche qu’il faudra prendre les trois." Pour rester collé au groupe de tête avant un déplacement à Ster. "Je ne connais pas du tout cette équipe de Sprimont, poursuit le technicien malmédien. Par contre, je sais qu’elle garde sa philosophie de jouer avec des jeunes du club et d’être performante. Je reste persuadé que c’est une bonne équipe. Cela reste un match comme un autre, qu’il faudra gagner."

Côté carrier, on entend bien confirmer les belles dispositions affichées la semaine dernière face à l’UCE (2-2). Un match que les jeunes Sprimontois ont d’ailleurs dominé pendant une bonne heure. "Et ce avec onze gamins formés au club, précise Faustino Garcia, le coach de Sprimont B. Notre volonté est d’encore plus jouer avec des gars du cru."

« On n’a rien à perdre »

S’ils ne partent pas favoris, ses joueurs comptent bien jouer leur carte à fond. "On n’a rien à perdre, sur 90 minutes, tout est possible, enchaîne le T1 de Sprimont B. À un moment, notre travail va payer. Avec nos jeunes, on va tout faire pour se sauver. La différence n’est pas encore dramatique avec les clubs qui nous précèdent. On n’est pas en alerte rouge. J’ai vu des fragments de matches de Malmedy, c’est du solide. Ils voudront prendre les trois points pour aller chercher le haut du tableau. Ça devrait être un match agréable." Confirmation dimanche après-midi ?

Malmedy – Sprimont B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Joskin

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R.Jacob, Q.Jacob, Bucak, Vicqueray, Denis, Cassoth, Crosset, Custinne, Mathonet, Samray, Kivrak, Dupont, Geelen.

Absents: Nijhof (suspendu 4/4), Le Bohec (suspendu 1/1), Krings (blessé). Marvin Ernens reprend avec la P4. Errens, Oury et Dethier joueront aussi avec l’équipe B.

SPRIMONT B: Librici, N. Rasquin, Carvalho, Gonzalez, Carrea, Nelissen, Allarassem, Bibombe, Ruiz, Fassotte, Gaspar, Ledda, Ipanga, Cugnon, Champagne.

Absents: Bah et Spitaels (choix).