Vervia B, « très fier », s’envole au détriment d’Aubel B

La confrontation entre Aubel B et Vervia B est déjà un match à quatre points après un départ ponctué de trois défaites d’un côté comme de l’autre.

De plus, Vervia est contraint de jouer avec seulement trois joueurs, M. Berro étant parti remédier à une absence de dernière minute en équipe A. Et voilà que Thomas Rassenfosse s’incline sur Roland Smets lors de son premier match. "Je me fais ramasser contre l’anti de mon adversaire", reconnaît honnêtement le jeune joueur. "C’était le premier match de la soirée, je suis régulièrement en difficulté sur ce type de jeu, bref ça n’allait pas."

Mais après, Vervia déroule et ne laisse plus échapper un seul match ! "Mes coéquipiers Benoît Bastin et Irman Dubric font effectivement chacun quatre. On est très fier de cette victoire, la première. On vient des divisions inférieures et il faut vite s’adapter. Les premiers interclubs, on est tombés sur de fortes équipes. On perd deux fois par 9 à 7. C’était dur et aujourd’hui on a pu passer au-dessus."

Voilà assurément l’équipe verviétoise lancée. Par contre, côté aubelois, Cédric Géromboux fait la grimace. "Personnellement, je manque d’entraînement. J’ai quelques soucis en poussette alors je reçois des fusées sur la première attaque adverse. Et comme je n’arrive pas à bloquer, surtout en revers, je reste impuissant." Et les problèmes d’effectifs corsent la situation des Siropiers. Benoît Vansteenkiste devait être réserviste, il joue régulièrement. Et que dire de Jean-Paul Miermans, E4, qui complète les équipes, cette fois la B après avoir joué pour la A la semaine passée. Une réaction doit venir rapidement.