Un max de plaisir pour Simar-Adans au JMC Rallye 2022 à Jalhay

Pour la dix-septième fois déjà, le JMC Rallye revient ce week-end à Jalhay, un rendez-vous coché de longue date par tous les passionnés d’épreuves routières dans notre région. Même s’il ne compte que pour le championnat provincial liégeois et celui du Grand-Duché de Luxembourg, la liste des engagés affichant complet avec cent quarante équipages inscrits, rendrait jaloux plus d’un organisateur. Il est vrai que Benjamin Darimont et toute son équipe n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir une épreuve digne de sa réputation, puisqu’elle a vu le jour sur les fonts baptismaux du rallye des Hautes Fagnes qu’a bien connu Guy Adans. D’abord jeune bénévole, il fut ensuite le directeur de course des premières éditions du JMC Rallye et, une fois qu’il eut cédé la main, c’est en tant que copilote qu’il a poursuivi son aventure sportive.