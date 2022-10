Un double championnat des rallyes new-look : "Intéressant"

Autre modification, et elle est de taille, ce ne sera pas un, mais deux championnats qui seront proposés avec le Belgian Rally Championship et la Belgian Rally Cup, en quelque sorte la division 2. Pour le premier, un maximum de sept résultats pourra être comptabilisé, soit autant que cette saison, dont cinq parmi les six rallyes prioritaires. Par contre, pour la Cup, toutes les épreuves entreront en ligne de compte. Cela devrait permettre aux équipages d’avoir plus de possibilités dans leur choix. Une idée qui n’est pas pour déplaire à Gino Bux qui cette saison est un des seuls à disputer les dix manches.

"Ce nouveau calendrier permettra aux équipages de définir un programme idéalement réparti au plan géographique. Nous pourrons également choisir nos épreuves en fonction des intérêts de nos partenaires. Enfin, il est toujours intéressant pour un pilote de découvrir un nouveau parcours." Et le Malmédien d’ajouter: "C’est vrai qu’un pilote qui pourra disputer toutes les épreuves aura plus de chances d’enregistrer un bon résultat dans les deux rallyes de la Cup, mais d’un autre côté, il aura aussi plus de mérite d’avoir participé à davantage de courses. Reste qu’un calendrier est toujours un compromis".

De quoi alimenter les conversations d’ici la fin de saison.