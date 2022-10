Sébastien Grosjean et Jack Depreitère confirmés à Chevron

On l’avait annoncé lundi, c’est désormais officiel: Chevron a décidé de continuer avec Sébastien Grosjean comme T1, secondé par Jack Depreitère. Le duo, très complémentaire, avait pris l’équipe après le départ surprise de Ludovic Lejeune et les résultats ne se sont pas fait attendre avec trois victoires en trois matchs. "Nous nous sommes réunis ce jeudi soir et avons décidé à l’unanimité de garder la stabilité et la continuité et ce jusqu’à la fin de la saison, confirme le président Bodson. C’était aussi une demande des joueurs qui sont venus me trouver. Et vu leur engouement et leur investissement, je ne pouvais pas ne pas les écouter."