Un premier objectif de la saison atteint mais les huit victoires de rang en appellent d’autres.

"C’était notre gros objectif de se qualifier pour le tour final, sourit le coach stavelotain. Je suis très content de cette belle série et on va maintenant jouer match après match pour voir où on peut aller. On a cinq matchs difficiles qui nous attendent et on y verra sans doute plus clair. Si on fait quatorze victoires d’affilée, on ne pourra pas se cacher."

L’entraîneur de Heusy B, Jean-Claude Léonard, a vu "une équipe très solide en face, qui a mérité sa victoire."

Stavelot B 6 – Heusy B 0

Arbitre: M. Melotte.

Buts: S. Ziant (1-0, 20e), G. Ajman (2-0, 30e), V. Platiau (3-0 et 4-0, 50e et 60e), G. Ajman (5-0, 75e), Y. Cougnet (6-0, 80e).