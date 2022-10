Didier est actuellement blessé suite à une chute en VTT mais son enthousiasme est intact pour évoquer ses amis. "L’année passée, j’étais décidé à arrêter le ping", raconte-t-il. "Puis, lors d’une réunion de préparation du Top 6, Raymond Stabel et Franck Destrebecq me tendent la perche pour venir à Dolhain. Ça s’est fait en cinq minutes. Dolhain est le club idéal et qui nous correspond bien. Tout le monde joue avec tout le monde."

Mais revenons sur la période à Vervia des trois lascars. "On s’est retrouvé dans la même équipe à partir de 2007-2008", se souvient Christian Ernst, à la mémoire très précise. "On formait le noyau et on a vu passer de nombreux joueurs. Des jeunes bien sûr, issus de la formation du club, comme Adrien Rassenfosse ou Romain Gaspar. Mais aussi des gars de notre génération comme Guy Winandy ou Angel Samalea."

« Un petit service frotté »

"Concernant Angel, on avait une expression", coupe Didier. "Il va faire une Samalea, ça veut dire qu’il va sortir son adversaire du match en discutant. Le plus bel exemple, c’était à Stavelot contre Jean-Louis Canada qui doit encore s’en souvenir."

Le trio est expérimenté, c’est le moins qu’on puisse écrire, et en a gagné des matchs. "Christian et Ernest ont la même caractéristique", précise Nyssen. "Ils ont un petit service frotté qui sort rapidement de la raquette, pratiquement sans lancer la balle. Ce service est leur arme au moment où ils doivent faire le point."

Autrement, les adversaires qui les croisent dans les salles savent qu’ils sont d’humeur égale et qu’avec eux, l’interclub sera agréable. Ils prennent du plaisir ensemble et avec les adversaires et ça va continuer à Dolhain.