Seul représentant verviétois en D2 (B) nationale, GSI Verviers s’est loupé lors de son déplacement à Ottignies. Face au Miniwac, "on a livré le match où on se crée le plus d’occasions depuis le début de la saison, mais aussi le match où on marque le moins !" peste Anthony Rox, responsable de l’équipe. "Puis on fait des erreurs qui se paient cash. C’était 3-1 à 5 minutes du coup de sifflet final. On a poussé, misé sur un gardien volant mais on s’est fait prendre en contres. Le score final est de 6-1, avec un but de Théo Gaillard". Les Verviétois jouent ce vendredi chez eux, à Henri-Chapelle, face à ECS Waremme. "J’attends une réaction. On récupère Martin Schillings, Bastien Hungs et Charly Meessen" ponctue le Verviétois Rox.

D3C: SJS bien aidé par l’adversaire, Stavelot et Dison prennent un point

Après deux partages et trois défaites, Saint-Jean-Sart Aubel tient enfin sa première victoire ! Et les chiffres sont éloquents: 14-1 MF Etalle. "On pourrait se dire qu’on a surclassé l’adversaire, mais la vérité, c’est qu’ils ont dû jouer à 4 contre 5 après 2 minutes seulement, pour une exclusion de leur joueur, auteur d’un croche-pied volontaire sur Meyers". Derrière, les Aubelois ont déroulé et lancent (pour de bon ?) leur saison. Crasset (4), Smits (4), Meyers (2), Pauporté, Lanckohr, Weber et Willem se sont fait plaisir. Ce vendredi, SJSA a l’occasion d’enchaîner en déplacement chez la lanterne rouge: G4 ST Ode.

Cette dernière équipe vient, justement, de prendre un point à TH Logistic Dison (4-4). "On n’a pas concrétisé nos occasions franches et en nationale, ça se paie cash. On n’a pas été mauvais, mais voilà" peste Selim Tinik, le coach disonais. "Nous sommes dixièmes pour l’instant, on espérait mieux mais il faut continuer à travailler". À noter: Dison rend visite au BV Mont ce vendredi.

Au sud de l’arrondissement, le Cosmos Stavelot figure au 4e rang après son partage 3-3 contre Wallons-y-Fallais.

"Nous avons été menés 0-2 puis 1-3, mais grâce aux buts de Custinne, Monville et Bertrand, on arrache un point qui nous permet de rester invaincus" souligne le président du Cosmos Jean Roufossen dont les ouailles iront à Gedinne ce vendredi.

Le Covid s’invite sans être convié

Enfin, le match d’Ottoman Verviers prévu vendredi dernier à Marseille Wanze a finalement été reporté pour cause de cas de coronavirus. Les Verviétois sont par ailleurs bye ce vendredi 21 octobre.