Tennis de table | Tour des clubs : En P3, Membach A en tête après sa victoire sur Pingouin B

Dans la série B, Ozanam A ne s’est pas déplacé à Tihange tandis que Jalhay A s’incline sur Waremme. La seule victoire régionale est pour Montzen A, sur le score de 11 à 5 contre Aywaille B. Maurage laisse un match tout comme Renkens et Boos, Rampen apporte deux victoires individuelles.

Welkenraedt C et Malmedy B sont au diapason en série C et gagnent respectivement sur Chiroux C et Astoria B. Welkenraedt est même seul en tête. Eggen, Fyon, Kaison et Delince rêvent-ils du titre ? Pour les Malmédiens Marquet, Dumoulin, Lodomez et Cornet, c’est une victoire importante pour éviter la zone trouble.

Dans la série D, TiègeH est également en tête après sa victoire par le plus petit écart sur Géromont A. Schmitz, Nelles, Collette et Comeliau s’en sortent bien sur Dechamps, Kreutz, Demollin et Petit. Plus bas au classement, on trouve Vervia C avec deux victoires et deux défaites. C’est plus tendu pour Stavelot B qui, après une défaite contre le Donald, présente un maigre bilan d’une seule victoire.

Enfin, en série E, Dolhain B enregistre une première défaite contre Bettincourt B. L’opposition était vraiment trop forte pour Ernst, Gobert, Goncalves et Detrigne. Même sort pour Robertville C qui ne parvient pas à décoller. Fontaine, Thunus, Wouters et Rousseau perdent semaine après semaine, la saison risque d’être longue. Enfin Tiège I gagne 12 à 4 sur Blegny B, notamment grâce au toujours jeune Pierre Franssen.