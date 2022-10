"On a fait le job et le score aurait pu être plus lourd, même si ce n’était pas un incroyable match. On a su les prendre à la gorge rapidement" détaille Anthony Niro, auteur d’un doublé, tout comme Arnaud Ridelle. "L’adversaire n’était pas au complet, mais nous non plus." D’ailleurs, il nous revient que HDKP Team Herve se renforce pour faire face aux blessures des uns et des autres. C’est le jeune Lionel Demelenne, actif à Melen au football en P1, qui rejoint les Herviens (5es avec 8 points). Reste à savoir s’il sera déjà qualifié pour le périlleux déplacement de ce vendredi au Spurs Vaux (2e, 9 points).

« On gagne en expérience » à Verviers

Première provinciale toujours: on grimace du côté du Celtic Aubel (9e) qui recevait justement cette formation du MF Spurs Vaux, prochain adversaire de HDKP Team Herve. "Trop de déchet dans notre jeu et pas assez de réalisme à la finition… Difficile dès lors de gagner ce genre de match" analyse Fred Thelen, embêté par quelques pépins physiques en ce moment. Sabitov et Meunier ont marqué, mais ça n’a pas permis d’éviter la défaite 2-4 face aux Valcaprimontois. Ce vendredi, déplacement chez la lanterne rouge (Donceel) pour y reprendre des couleurs.

Enfin, l’apprentissage continue et les progrès sont là du côté d’ Essalem Verviers. Les jeunes joueurs du coach Zafer Bahadir ont pris un bon point au Challenge GR Ans (4-4). "On a mené 3-4 mais au final, le point est logique" estime Mohamed Nalbou pour les Verviétois. Fares (2), Rbid (1) et Chauveheid (1) ont alimenté le marquoir. "Nous étions huit mais on a tout de même su gérer ce match. On commence à gagner en expérience" se réjouit l’entraîneur d’Essalem Zafer Bahadir, dont l’équipe (7e) se rend au Real Avin (10e) ce vendredi.