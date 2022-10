Les dames de l'Espoir Minerois (P1) ont le sourire (P1), bel hommage du FC Eupen aux Andrimontoises, Spa forfait (P2B)

Joies diverses pour les équipes de l’arrondissement verviétois. Outre le partage (1-1) entre Sart et l’EJ Fléron (voir par ailleurs), l’ Espoir Minerois se déplaçait à Fraiture. Les filles de Stefano Sénis ont signé un net succès 1-5, grâce au doublé de Stéphanie Dekens et aux bonnes inspirations d’Émilie Dubois, Floriane Scheen et Manar Ezziani. Mélanie Bonjean a évité le zéro pour Fraiture. "On signe une bonne entame de match et c’est 0-3 à la mi-temps" explique le T1 Sénis. "Mais l’adversaire n’a pas abdiqué en 2e période"

Le derby germanophone entre frontalières Oudler – La Calamine a tourné à l’avantage du Rapid (1-0). "Le seul but du match tombe suite à un corner qui est dévié par une Calaminoise dans ses propres filets" relate Marie Aloo, joueuse à Oudler. "Sur le dernier quart d’heure, nous aurions pu alourdir le score."

Voilà Kelmis coincé en bas de tableau avec trois points… Tout comme Elsaute, qui n’y arrive plus. Les Étoilées ont courbé le dos, 0-3 face à Bellevaux. Pendant que Marine Pagnoul signait une clean-sheet pour les Jaunes, Ana Maria Petrache (2) et Valentine Ballmann alimentaient le marquoir. Bellevaux (9 pts) se donne ainsi de l’air et rejoint le ventre mou de la P1.

En P2B, l’affiche du week-end était incontestablement le Herve – Xhoffraix de dimanche 13 heures. L’opposition entre candidates au titre a tourné à l’avantage des Fromagères: la gardienne Ema Xhonneux a su garder ses filets inviolés, pendant que Julie Delhez s’offrait un précieux doublé (2-0). Herve fait ainsi un premier pas vers le titre et envoie un signal clair à ses poursuivantes. ( +++ Pour rappel, l’Avenir vous offrait le résumé vidéo de ce match, à retrouver ici +++)

Toujours dans le haut du classement, Ellas Herstal (2e) reste à l’affût et compte, comme Herve, 24 points. Mais les "Grecques" ont joué deux matches de plus. Dont un ce dimanche, remporté 5-0 face à Bellevaux B (triplé de Manon Freson, buts de Sabrina Demeuldre et Tracy Fontaine).

En bas de tableau, Magnée n’a pas tremblé face à Pierreuse (9-1). "Après 40 secondes, on marque via Mona Jacquemotte, qui en marquera deux de plus" détaille la Magnétoise Caroline Lambinon. Emmanuelle Davin (4), Manon Laloux et Laura Carlier ont également soigné leurs statistiques.

Enfin, week-end compliqué pour La Calamine B, balayé 0-11 par Manhay B. Score fleuve aussi pour les courageuses Andrimontoises, qui s’inclinent 0-15 face au FC Eupen. "Un grand bravo à Andrimont pour son bel état d’esprit, son respect et sa combativité jusqu’à la dernière minute sur le terrain" saluait la T1 eupenoise Jana Hennes avec beaucoup d’élégance. De son côté, avec seulement 8 joueuses disponibles, Spa a préféré déclarer forfait contre Trooz (0-5).