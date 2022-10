Le coup de gueule de Stef Peeters a-t-il fait du bien ? « À vrai dire, je n’en suis même pas sûr… »

"Lors des deux derniers matches, c’était un off-day total de toute l’équipe" lâchait Stef, auteur du 2-2 sur penalty juste avant la pause, ce mardi. "Pour le mental, il fallait réagir et rester au contact des autres équipes qui luttent pour le maintien. Et surtout ne pas se faire distancer de 4 ou 5 points."

Le meneur de jeu de l’AS Eupen évoquait ensuite la motivation retrouvée des siens. Entre les Pandas amorphes de samedi soir et ceux, autrement plus ambitieux, de mardi, le contraste était fort. "On aurait pu se dire, une fois menés, qu’on était repartis pour un scénario similaire. Mais notre but (NDLR: l’égalisation de Charles-Cook) nous a transformés. On y a cru. Cette confiance est importante et fait du bien, surtout pour les jeunes."

Et d’évoquer cette mentalité, justement, qui a souvent fait défaut à l’Alliance cette saison, et qui a pourtant fait toute la différence mardi soir contre les Louvanistes.

"Notre groupe est très jeune… Si je prends mon exemple: ma mentalité aujourd’hui (NDLR: à 30 ans) est très différente de celle que j’avais il y a dix ans. Je pense donc qu’il est bon pour les plus jeunes d’apprendre des plus âgés" concluait-il.

Pour rappel, Eupen se déplacera à Malines, pour y affronter un KaVé désormais coaché par un certain Steven Defour. Ce sera ce samedi, dès 18 h 15.