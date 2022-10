Équipe type: voici le 8e FC l’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

Derrière

Dans les buts, Xavier Stassen (Hombourg, P1) est incontournable après sa performance 5 étoiles contre Hannut.

Devant lui, d’abord, Gilles Bemelmans (Espoir Minerois, P2B), qui, de retour de blessure, ramène du leadership aux Minerois. Mais aussi Mathieu Jérôme (Stavelot, P2C), lequel a livré une solide prestation contre le voisin tripontain. Repositionné au back gauche, Robin Denis (Malmedy, P1) a livré une prestation généreuse récompensée par le but égalisateur sur la pelouse d’Elsaute. À droite, Dorian Meunier (Hombourg, P1), qui a été vraiment très bon et a muselé Cossalter.

Milieu

Dans l’entrejeu, Corentin Remacle (Aubel, P1) a effectué une grosse rencontre en milieu défensif, face au FC Eupen. À ses côtés, Sacha Nelissen (Sprimont B, P1) a été dans tous les bons coups de son équipe contre l’UCE.

Du côté gauche, entrée dans l’équipe de Gligo Ajman (Stavelot B, P4G), buteur sur penalty et auteur d’une passe décisive. Sur l’autre flanc, on retrouve Alessio Krafft (FC Eupen, P1), qui n’a pas manqué de sang-froid pour ouvrir le score et donner la victoire aux Germanophones, à Aubel.

Attaque

Pour secouer les filets adverses cette semaine, qui de mieux que Carmelino Nito (Butgenbach, P3D), auteur des 3 buts de son équipe ce dimanche à Baelen, ainsi qu’ Antoine Domken (Ster-Francorchamps, P1), également triple buteur, devant Ougrée quant à lui.

Sur le banc, mais…

Quentin Simonis (gardien de Herve, P2C), François Smits (La Calamine, D3B ACFF), Julien Williot (Elsaute, P1), Maxwell Adjaye (Stavelot B, P4G) et Dominique Salimou (FC3F, P2C)… auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

Julien Godard (Stavelot, P2C) dirige cette semaine le FC l’Avenir Verviers. Pointé comme favori de la série, Stavelot est au rendez-vous et empoche la première tranche. Mission accomplie pour le coach des Blancs Moussis.