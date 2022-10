"On a bien progressé en quelques mois" sourit la capitaine de l’équipe féminine sartoise, Alysson Wilkin, après un joli 1-1 face à l’un des candidats au titre, l’EJ Fléron. "Elles nous avaient infligé un 9-1 en amical mais là, on joue mieux et ce genre de résultat booste le moral de tout le groupe !"

Avec 12 points et une actuelle 7e place, Sart a déjà fait mieux que la saison dernière (9 points sur l’ensemble du championnat). Les Vertes, désormais coachées par un certain Quentin Slupik, sont sur le bon chemin. "On a pas mal d’amicaux ce qui permet aux débutantes de progresser" détaille Alysson Wilkin. "Mais le week-end en championnat, l’entraîneur vise le résultat et il faut mériter sa place."

Alysson Wilkin, capitaine de la P1 féminine de Sart. ©-Eda

Mais l’esprit de compétition laisse tout de même place à la fête. "Disons que nos après-matches sont plutôt festifs, que l’on perde ou que l’on gagne" ajoute celle qui évolue dans un rôle axial plutôt défensif, que ce soit dans l’entrejeu ou au sein de la défense.

"Moi, le foot, j’y joue depuis que j’ai 6 ans" rembobine cette vraie Sartoise de 28 printemps. "Après 10 ans à Jehanster, je suis passée par Hoof, Dison et puis Sart depuis 6 ou 7 ans." La section dames du RFC Sart-lez-Spa n’a d’ailleurs connu que la P1 pour l’instant. "Au début, il n’y avait qu’une série. Donc on a toujours évolué en P1. Le niveau est chaque fois plus relevé. L’objectif est d’y rester et de se maintenir dans le milieu du classement."

A priori, le travail fourni aux entraînements devrait permettre d’atteindre les objectifs. D’autant qu’en attaque, Sart peut compter sur une sérial-buteuse souvent bien inspirée en la personne de Lara Marquette, qui compte déjà 10 buts. "Ces derniers temps, on a joué plus prudemment en misant sur les contre-attaques. Dimanche prochain, on se rend à Bellevaux, et on espère ramener au moins un point de ce déplacement" annonce Alysson Wilkin. Voilà les filles de Bellevaux (8es avec 9 points) prévenues…