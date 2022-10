"Ce match a été très compliqué", avouait l’avant stavelotain Johan Troch. "On a joué contre une équipe qui en voulait plus que nous et qui nous a empêchés de développer notre jeu. Malgré tout, les trois points sont là et c’est le plus important. Par belle ou par laide, on devait les prendre. Ça fait toujours plaisir de remporter une tranche et j’estime qu’un club comme Stavelot devrait participer chaque saison au tour final. Maintenant, celle-ci n’est pas terminée et on a d’autres objectifs, et le championnat en est un. Avec 25 points sur 30, on ne peut pas se contenter du top 5."

Après une saison très compliquée, Stavelot retrouve les devants de la scène. Si la campagne des transferts a été bien menée, le talentueux buteur des Rouge et Bleu voit l’explication ailleurs.

"La différence s’est faite la saison passée. Nous étions descendants à dix matches de la fin, nous nous sommes serré les coudes pour nous sauver, et ça a forgé le caractère du groupe. Ensuite les nouveaux sont venus parfaitement s’y greffer. L’ambiance est excellente et les après-matches souvent très longs. Mais quand il faut travailler, chacun le fait. On est sérieux pendant les entraînements et les matches puis c’est la rigolade. C’est ce qui fait notre force."

Avec les Boucha, Brissinck, Fyon et autre Giet, la ligne offensive stavelotaine est impressionnante. Les filets adverses ont d’ailleurs déjà tremblé à trente reprises, avec neuf réalisations rien que pour le seul Johan Troch. Et quand on demande à ce dernier si le titre de meilleur buteur est un objectif, la réponse fuse.

"Mon objectif est le titre de champion. Marquer n’est pas une fixation et le principal sera toujours que la balle termine au fond des filets, quel que soit le buteur", conclut notre artilleur de service.