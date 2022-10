"J’ai été agréablement surpris quand ils m’ont contacté" nous explique le nouveau T1 des Espagnols. "Succéder à quelqu’un comme Jean-Marie, c’est un sacré défi, mais je n’ai pas peur. Quand j’étais joueur, je n’ai jamais craint de relever des challenges difficiles."

Alors qu’il était toujours actif comme joueur du côté de l’EJF la saison passée, Olivier Ledent a remisé ses crampons et s’est lancé cette année dans le coaching, du côté de Vaux en P3C. "Quitter ce club a été difficile car nous y avons construit toute l’équipe, de A à Z. Sur le plan humain, ça me fait mal de laisser des joueurs que j’ai amenés au club mais une opportunité comme celle d’entraîner en P1 ne se refuse pas."

Pour l’entraîneur de 38 ans, il s’agit d’un retour du côté de Robermont.

"J’ai reçu un coup de fil de l’UCE. On s’est rencontré et il y a eu un bon feeling. Il y avait d’autres candidats aussi. J’ai l’avantage de connaître le club comme j’ai participé à sa dernière montée de P2 en P1, en tant que joueur. J’espère ne pas être là pour six mois mais pour un projet à long terme."

« J’ai vu des joueurs qui ne savaient plus avancer après une demi-heure »

Accompagné par son adjoint Pascal Xheneumont, Olivier Ledent ne manque pas d’ambitions, même si le maintien sera l’objectif principal cette saison.

"On verra au fur et à mesure, match après match. Le niveau de la P1 est différent d’il y a quelques saisons quand il y avait des grosses armadas comme Warnant. Je n’ai pas encore vu les ténors cette saison mais je pense que l’UCE Liège devra avoir l’objectif d’en faire partie. Pour ça, il faudra travailler physiquement car j’ai vu des joueurs qui ne savaient plus avancer après une demi-heure" confie-t-il. Le travail ne manque (ra) pas.